Aggiornamento Coronavirus. Aprilia, 4 nuovi casi di positività in Città.

Sono 4 i nuovi pazienti positivi al Covid-19 registrati nella giornata odierna ad Aprilia, nessuno in gravi condizioni. Lo rendono noto le autorità sanitarie locali, che si sono messe in contatto poco fa con il Sindaco Antonio Terra.

Tra i nuovi casi positivi, uno solo è ricoverato presso strutture sanitarie, mentre 3 sono in isolamento domiciliare. Salgono così a 18 i contagiati in Città, tra cui un paziente già guarito e rientrato presso la propria abitazione da qualche giorno.

“Continuiamo a seguire l’evoluzione di questa fase di emergenza in stretto contatto con le autorità sanitarie – commenta il Sindaco Antonio Terra – rinnovo l’invito ai cittadini a rimanere a casa e a rispettare divieti e prescrizioni comunicati in questi giorni. Le forze dell’ordine proseguono nei controlli in Città, ma occorre veramente la collaborazione di tutti. Ricordo che sul sito del Comune è disponibile anche una sezione (in aggiornamento) con tutti gli esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio e che, in caso di necessità, è possibile contattare il Pronto Intervento Sociale per la consegna della spesa o dei farmaci”.