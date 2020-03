Ancora un bellissimo gesto di solidarietà dagli alunni che quest’anno sono in procinto di diplomarsi presso l’Istituto Tecnico Statale Economico Turistico e Tecnologico Emanuela Loi di Nettuno. Dopo la donazione effettuata nei giorni scorsi dagli studenti della classe 5^ B che avevano devoluto il ricavato della cena dei 100 giorni allo Spallanzani di Roma, anche gli alunni della classe 5^ AT hanno donato più di 300 euro all’ospedale della capitale che è in prima linea per la lotta al Covid-19.