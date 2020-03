Fai la spesa per chi è povero. Il comune di Nettuno attiva la colletta alimentare

Il Comune di Nettuno ha deciso di attivare la “spesa solidale”, un ulteriore servizio di aiuto in favore delle fasce più deboli della popolazione in questo momento di emergenza dovuto alla diffusione del Coronavirus. “Stiamo raccogliendo le adesioni dei supermercati che saranno disponibili a raccogliere gli alimenti che ogni cittadino che andrà a fare la spesa vorrà donare a chi è più in difficoltà e che poi saranno distribuiti dalla Protezione Civile e dalla CRI. Un servizio che va a potenziare il servizio di consegna dei pacchi alimentari. Nettuno non abbandona nessuno”.