Anzio, Francesco Bisicchia offre interventi termoidraulica gratuiti per i bisognosi

Un altro bel gesto di generosità arriva sul territorio grazie alla Bf Termoidraulica. In un momento storico come questo, segnato da una crisi dell’economie e dalla presenza di sempre più famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, l’azienda di Anzio offre interventi gratuiti per le persone bisognose. “Forse non serve a niente – commenta il titolare Francesco Bisicchia – ma la BF termoidraulica fa interventi gratuiti per chi ha veramente bisogno come riparazioni idrauliche di vera emergenza. Questa è un’iniziativa rivolta solo a chi sta in seria difficoltà economica. Lo faccio con tutto il cuore rischiando ad uscire di casa.

Con questo voglio contribuire e dare una mano al mio paese Anzio e Nettuno, ma ripeto siamo a disposizione solo per le emergenze vere. Vi prego di non approfittare della bontà delle persone”.