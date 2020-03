Avviso ai naviganti

di Eduardo Saturno

Il “Manifesto della Comunicazione non O-stile” è una carta che elenca 10 principi di stile, utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete. E’un impegno di responsabilità condivisa, vuole favorire comportamenti rispettosi e civili. Teniamone conto quando ci interfacciamo con gli altri.

VIRTUALE E’ REALE: diciamo e scriviamo solo ciò che pensiamo.

SIAMO CIO’ CHE COMUNICHIAMO: le parole che scegliamo raccontano la persona che siamo.

LE PAROLE DANNO FORMA AL PENSIERO: prendiamo tutto il tempo necessario per esprimere al meglio ciò che pensiamo.

PRIMA DI PARLARE BISOGNA ASCOLTARE: nessuno ha sempre ragione, neanche noi.

LE PAROLE SONO UN PONTE: scegliamo le parole per farci comprendere, capire avvicinandoci agli altri.

LE PAROLE HANNO CONSEGUENZE: piccole o grandi che esse siano.

CONDIVIDERE E’ UNA RESPONSABILITA’: condividiamo immagini e testi solo dopo averli letti, valutati, compresi.

LE IDEE SI POSSONO DISCUTERE: le persone si devono rispettare.

GLI INSULTI NON SONO ARGOMENTI: nemmeno a favore delle nostre tesi.

ANCHE IL SILENZIO COMUNICA: a volte la scelta migliore è tacere.