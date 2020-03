Spesa solidale, tanti i supermercati di Nettuno che aderiscono al progetto del Comune

In tanti già, tra i supermercati e gli alimentari di Nettuno, hanno aderito al progetto della “Spesa Solidale” per aiutare chi è più in difficoltà in questo momento di emergenza dovuta al diffondersi del Coronavirus.

Di seguito l’elenco, per chi fosse interessato a contribuire con la spesa per i più bisognosi.

TODIS (via Santa Barbara 125)

SIGMA (via Santa Barbara 174)

CRAI (via San Giacomo 93)

MINIMARKET (via dei Tinozzi 29)

MARKET 2000 (via Traunreut 40)

ELITE (via De Gasperi 21)

PANORAMA ( via La Malfa 48)

IN’S (via La Malfa 9)

CARREFOUR (via Trieste 18- via Diaz)

ROSSANA (via Santa Maria Goretti 156)

AL PECCATO DI GOLA (via Santa Maria Goretti 3)

EUROSPIN (via Scipione Borghese snc)