Aprilia. Sostegno alla ASL di Latina e all’Ospedale Santa Maria Goretti: l’Amministrazione lancia una raccolta fondi

Aggiornamento Coronavirus. Sostegno alla ASL di Latina e all’Ospedale Santa Maria Goretti: l’Amministrazione comunale lancia una raccolta fondi.

Un sostegno concreto all’ASL di Latina, che in questi giorni sta coordinando le azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19 nel territorio provinciale e l’assistenza a quanti risultano positivi al Coronavirus. È questo il senso della campagna di donazioni lanciata dall’Amministrazione Terra, subito accolta da assessori e consiglieri.

L’iniziativa, a cui ciascuno aderirà personalmente in forma anonima, donando quanto potrà e riterrà opportuno, è finalizzata anche a potenziare la rete di cura ai pazienti Covid-19 in provincia, che ha il suo punto focale nell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

L’Amministrazione invita quanti possono e vogliono, tra i cittadini apriliani, a contribuire per far sentire forte e concreta la solidarietà di tutta la città di Aprilia. È possibile infatti donare anche piccole somme in denaro, effettuando un bonifico all’IBAN IT97B0200814707000400001381 intestato alla ASL di Latina, con causale “COVID-19 donazione”. Aprilia unita contro il COVID-19.