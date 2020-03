Morgan Roses, due settimane di video-lezioni di danza gratuite

L’iniziativa dell’Academy di Latina che vuole aiutare famiglie e giovanissimi a trascorrere questo periodo di isolamento con maggiore serenità

L’emergenza Coronavirus costringe tutte le famiglie italiane a stare chiuse tra le mure domestiche, e chi in questo momento soffre più l’isolamento sono i nostri bambini e ragazzi, che hanno dovuto rinunciare alla scuola, ai loro amici, ma soprattutto a tutte le loro attività pomeridiane, alle loro passioni.

Nello specifico, l’interruzione forzata delle attività ha un forte impatto negativo sulla crescita emotiva e fisica dei bimbi e ragazzi abituati a frequentare i corsi di danza.

Morgani Roses, da oltre 15 anni segue passo passo la crescita dei propri allievi favorendo lo sviluppo delle loro abilità artistiche e stimolando creatività e sviluppo psico-fisico corretto, anche in un momento molto particolare, ha scelto di non fermarsi progettando un piano formativo che si adatta alle necessità impellenti.

Sono stati ideati e realizzati corsi on-line per frequentare le amate lezioni comodamente da casa, tre sono le proposte già attivate per rispondere alle esigenze e alle preferenze dei piccoli allievi:

1. Pre Danza

2. Just Dance

3. Modern Dance

I corsi online sono studiati per garantire una frequenza comoda e in tutta sicurezza da casa, oltre ad essere stati realizzati con la metodologia, la didattica e la passione che contraddistinguono Morgan Roses: una scuola che mette i propri allievi al primo posto sempre e comunque.

Morgan Roses propone dunque a chi desidera iscriversi ai nuovi corsi on-line un offerta imperdibile: due settimane di lezione completamente gratuite.

Per info e iscrizioni basterà inviare un messaggio o contattare il seguente numero telefonico 351 9350997 oppure inviare un messaggio alla pagina Facebook di Morgan Roses ShoMorgan Roses Show Academy all’indirizzo www.facebook.com/morganrosesacademy.