L’Istituto Tecnico Economico-Turistico e Tecnologico Loi di Nettuno ancora una volta riceve l’ambito riconoscimento di eTwinning School per l’anno scolastico 2020-’21. E’ inoltre tra le 2139 scuole pioniere al mondo premiate e riconosciute come leader in settori quali: pratica digitale, pratica di sicurezza elettronica, approcci innovativi e creativi alla pedagogia, attive nel promuovere lo sviluppo professionale continuo del personale oltre che promuovere pratiche di apprendimento collaborativo con il personale e gli studenti.

Questo non è solo il riconoscimento del successo personale dei singoli insegnanti, ma anche il riconoscimento del grande successo dell’intero team eTwinning in queste scuole.

L’annuncio ufficiale è avvenuto sul portale eTwinning.net questa settimana e su altri canali di notizie eTwinning e della Commissione europea.

La scuola ha potuto inoltrare la candidatura poiché attiva in diversi progetti e la referente eTwinning d’Istituto: prof.ssa S.Albani ha ottenuto il Quality Label Nazionale ed Europeo con la classe 4ATuristica con il progetto “eSafetyFirst”. L’utilità di questi progetti è la collaborazione e lo scambio di buone pratiche con i partner europei, gli studenti hanno la possibilità di comunicare con studenti stranieri utilizzando le L2. Anche quest’anno sono attivi diversi progetti sia in Inglese che in Francese e la scuola di Nettuno avrebbe dovuto ospitare nel mese di Aprile il Liceo Polivalente di Forbach ( Lorraine) con cui la prof.ssa G. Rizzo ha in corso il progetto “ Nos petites grands cousins” con le classi quarte delle Relazioni Internazionali per il Marketing e Turistico.

In questo delicato momento di chiusura delle scuole anche in altri paesi europei, i progetti eTwinning non sono fermi, la piattaforma è attiva ed i progetti diventano un punto d’incontro, condivisione e peer learning per docenti e studenti in questo momento di crisi