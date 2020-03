Nettuno, minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta per le vittime del Coronavirus

Il Comune di Nettuno aderisce all’iniziativa nata dai Sindaci delle zone più colpite dal Coronavirus, rilanciata dall’Anci e adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha emanato una circolare in cui chiedeva alle Amministrazioni di esporre domani le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per tutte le vittime del Coronavirus. A mezzogiorno il Sindaco della Città di Nettuno, e tutti i sindaci delle città aderenti, si fermeranno per un minuto di silenzio davanti al proprio Palazzo Comunale con le bandiere a mezz’asta. “La Città di Nettuno ha pianto quattro vittime a causa di questo maledetto virus – dichiara il Primo Cittadino Alessandro Coppola – preghiamo di non piangerne altre. Il nostro cuore e il nostro pensiero è rivolto alle famiglie nettunesi che stanno piangendo le loro perdite senza nemmeno poter tributare ai loro cari un ultimo saluto. Insieme a loro ricordiamo anche tutte le migliaia di vittime che il Coronavirus ha fatto dall’inizio dell’epidemia. E’ una guerra durissima, ma che, sono convinto, vinceremo combattendo uniti tutti insieme”.