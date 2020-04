I ringraziamenti dell’Avis al Comune di Anzio e chiunque abbia offerto supporto

Dall’Avis comunale di Anzio e Nettuno arrivano i ringraziamenti al comune di Anzio per aver fornito supporto nel momento del bisogno.

“Tutta l’Avis comunale Anzio-Nettuno vuole ringraziare chiunque abbia avuto un pensiero per noi durante questo periodo difficile, dai donatori agli stessi volontari. Tenevamo a fare dei ringraziamenti particolari al Sindaco Candido De Angelis, all’Assessore ai Servizi Sociali Velia Fontana al Comando della Polizia Locale per aver fornito mascherine in tnt e al signor Mingiacchi per aver offerto bottigliette d’acqua.

E’ una dimostrazione, ancora una volta, dello solidarietà verso la nostra associazione e sensibilità alle problematiche insorte in questo ultimo mese.

Grazie di cuore a tutti per il sostegno”.