Si fingono incaricati Asl che consegnano mascherine, attenti alla truffa a Nettuno

Il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola invita tutta la cittadinanza a diffidare da persone che si presentano quali incaricati da questa Amministrazione o dalla ASL per consegnare delle mascherine per la protezione individuale. In queste ore è stato diffuso attraverso i social network ed app di messaggistica istantanea (Whatsapp), una “Fake News” che annuncia questa attività NON riconducibile al Comune di Nettuno. Potrebbe trattarsi di una truffa che verrà segnalata alle autorità competenti.