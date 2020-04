Nettuno, deposito nella scuola di via Cavour. Si raccolgono pacchi alimentari per i bisognosi

Il Comune di Nettuno ha disposto la creazione di un deposito alimentare presso la scuola elementare di via Cavour dove verranno raccolti tutti i pacchi da recapitare alle persone più in difficoltà in questa emergenza Coronavirus. La società NPM si è offerta di fornire gratuitamente fino al cessare dell’emergenza Coronavirus il servizio di sorveglianza del deposito per dare un aiuto all’intera comunità nettunese, in special modo alle fasce della popolazione più in difficoltà a cui sono destinati i pacchi alimentari.