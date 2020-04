Nettuno, un cittadino dona 300 uova di pasqua per i bambini

300 uova pasquali da distribuire ai bambini insieme ai pacchi alimentari. E’ il regalo per i più piccoli di Nettuno che arriva da un cittadino nell’ambito della raccolta benefica organizzata da Luca Ranucci e Camilla Ludovisi.

“Grazie alla generosità dell’amico Matteo Marocchini – commentano – Abbiamo svincolato la somma di 2.835,00 euro che proviene dalla raccolta fondi. Grazie ai tantissimi sostenitori che ci hanno aiutato in questa raccolta.

Il totale sarà così suddiviso:

1800,00 € per acquistare generi alimentari presso il MAGAZZINO METRO di Roma, che sarà destinato per effettuare i pacchi alimentari.

500,00 € per acquistare un buono presso una farmacia del territorio da donare ai servizi sociali per l’acquisto di latte in polvere

535,00 € per acquistare guanti e mascherine per il personale del comune, della polizia locale, della protezione civile e delle guardie zoofile

Il nostro impegno non finisce a questa iniziativa, dalla prossima settimana partirà un nuovo progetto per aiutare i più bisognosi. Grazie di cuore”.