“Il Grande Fratello Vip sbarca ad Anzio e Nettuno. In questo periodo difficile, dove l’imperativo è restare a casa per la nostra salute, un giovane nettunese, Luigi Manasse, ha avuto l’idea di lanciare questo gioco con ragazzi della zona.

Per forza di cose, dato che non si deve uscire da casa, il Grande Fratello Vip Anzio Nettuno si svolge sul social Instagram. La pagina dove si può curiosare e seguire questo gioco è “gfvipanzionettuno”.

I concorrenti sono venti, dieci ragazzi e dieci ragazze, che sono stati scelti nelle settimane precedenti, e si sfideranno attraverso delle prove, canto, ballo, recitazione, che gli organizzatori decideranno di volta in volta. Tutte le prove saranno pubblicate sulla pagina Instagram Grande Fratello Vip Anzio Nettuno, e per ogni prova ci sarà un ospite speciale che decreterà il vincitore, che godrà dell’immunità. I concorrenti nomineranno gli avversari che vogliono mandare in nomination e poi tramite i sondaggi ne verrà eliminato uno a ogni prova.

I presentatori sono Federica Sarchioto e Alessandro Calabrese, saranno loro a occuparsi delle dirette su Instagram, indicativamente sempre alle 21:30.”