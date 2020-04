Anzio Nettuno Digital a supporto dei cittadini che vogliono avviare un e-commerce

L’azienda Anzio Nettuno Digital si mette a supporto della comunità locale attraverso una promozione dedicata offerta da Strategie Digitali.

“Riteniamo fondamentale, in un momento delicato come questo, iniziare a sfruttare tutte le opportunità del digitale per sopravvivere, adeguarsi e crescere. Il nostro sforzo è mettervi nelle condizioni di avviare un e-commerce (o un semplice catalogo) e di utilizzarlo per 6 mesi senza alcun costo.

Allo scadere sarete completamente liberi di chiuderlo oppure di continuare. Se decidete di andare avanti, avrete come ulteriore beneficio lo sconto del 50% a vita sul canone mensile per la manutenzione tecnica e l’hosting della piattaforma stessa (49€ invece di 99€, oltre l’iva), a partire dai mesi che seguiranno”.

“L’iniziativa per il Coronavirus – commenta Ezio Del Vecchio, software developer specializzato nello sviluppo in ambito Web – nasce all’interno di una più ampia idea di supporto dal territorio, AnzioNettunoDigital appunto, che stavamo meditando da anni e che avevamo appena avviato.

L’obiettivo di AnzioNettunoDigital è proprio quello di migliorare ed in molti casi avviare un percorso di consapevolezza sugli strumenti digitali necessari agli imprenditori.

Sul territorio ci siamo resi conto che moltissimi commercianti, artigiani ed imprenditori in generale ignorano completamente le tematiche digitali perdendo l’occasione di mantenere il loro business al passo con le richieste dei clienti.

Purtroppo questa emergenza non ha fatto che confermare queste lacune.

Sapendo che questo potrebbe essere un colpo mortale per molte attività non potevamo rimanere impassibili.

Già a livello personale ci siamo mossi molto rapidamente con iniziative sempre nel digitale (vedi AnzioNettunoaDomicilio.it) utili alla popolazione, ma sentiamo il bisogno di fare altro a livello aziendale.

La nostra stessa azienda, in fin dei conti, nasce proprio perchè volevamo portare le nostre competenze pluriennali sul territorio e solo all’interno di grandi aziende romane o multinazionali. Questo è il nostro aiuto”.