A Pasqua la Santa Messa in diretta streaming con la parrocchia di Villa Claudia

La Santa Messa di Pasqua, per la Città di Anzio, domenica 12 aprile alle ore 10.30, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Fb del Comune, in collegamento con la Parrocchia Santa Maria in Cielo, nel quartiere di Villa Claudia.

Il Parroco, Don Carlos Tomè Hernandez, della Diocesi di Albano, che sarà supportato dalle Suore Oblate Agostiniane e da alcuni volontari della Parrocchia, che cureranno i collegamento tecnici, darà la Benedizione Pasquale alla Città di Anzio, in uno dei periodi più drammatici dal dopoguerra ad oggi.

Don Carlos, particolarmente attivo per dare supporto a diverse famiglie del territorio, in questi giorni, a bordo di una macchina dotata di sistema di amplificazione, ha comunque recitato il Rosario in modo itinerante, nelle vie della Parrocchia di Villa Claudia – Anzio.