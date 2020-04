I fiori erano costretti a morire e i vivai della zona, subito dopo l’entrata in vigore delle misure restrittive, li hanno donati al Comune prima di vederli appassire senza speranza. A Nettuno in questi giorni sono “sbocciati” nelle strade centinaia di fiori, tra colori e profumi. Uno spettacolo in piena primavera che purtroppo, non potendo uscire, si può godere solo dall’automobile o da chi passeggia rapidamente a piedi per motivi di necessità.