Nettuno, lavori in corso per il rifacimento della segnaletica orizzontale

L’emergenza Coronavirus non ferma i lavori da parte della Polizia Locale di Nettuno che sta procedendo in queste settimane con il rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio comunale. Ad oggi sono state completate le zone di: Via della Liberazione, via Traunreut, piazza IX settembre e via Ennio Visca dove sono state rifatti gli attraversamenti pedonali, gli stalli di sosta e le linee di mezzeria. Con l’occasione sono state sostituiti anche numerosi segnali stradali divelti o danneggiati. Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno a partire dal completamento di via Romana e al rifacimento della segnaletica orizzontale di via Aldo Moro e del quartiere di Tre Cancelli. “Stiamo intervenendo approfittando della diminuzione del traffico veicolare a causa delle restrizioni per la diffusione del Covid 19 – spiega l’assessore alla Polizia Locale del Comune di Nettuno dott. Marco Roda – un’operazione necessaria ai fini della sicurezza stradale di automobilisti e pedoni che circolano sulle strade della nostra città”.