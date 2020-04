Aprilia. Prosegue lavoro degli uffici del Comune sui buoni spesa: 1700 le richieste pervenute. Potenziati Servizi Sociali

Emergenza Coronavirus.

Prosegue ad Aprilia il lavoro dei Servizi Sociali per offrire risposte al disagio provocato dall’epidemia da Coronavirus. Sono circa 1700 le richieste di buoni spesa arrivate in una settimana e mezza agli uffici comunali.

Assistenti sociali e psicologhe hanno evaso al momento oltre 650 pratiche, affidando alla Protezione Civile la consegna delle attestazioni per i nuclei risultati idonei a ricevere i buoni, che potranno ora ritirare presso uno dei supermercati convenzionati. Il Comune raccomanda ai cittadini che hanno inviato richiesta di esser reperibili al numero di telefono indicato, per consentire ai Servizi Sociali di verificare le informazioni e le esigenze di ognuno.

Proprio in questi giorni il Comune ha potenziato i Servizi Sociali grazie a nuove risorse messe a disposizione dal Distretto Socio-Sanitario LT1: 4 nuove assistenti sociali hanno preso servizio dal 6 aprile scorso attraverso il Fondo Povertà.

Ad esse si aggiunge un programmatore sociale, entrato in servizio presso l’Ufficio di Piano lo scorso 9 aprile, mentre una nuova risorsa è stata destinata al Segretariato Sociale. Implementato anche il Pronto Intervento Sociale, per far fronte alle esigenze dell’emergenza Covid-19.

Alle risorse a disposizione del Distretto si aggiunge poi una nuova assistente sociale entrata in ruolo oggi ad Aprilia. Per la prima volta il Comune potrà così contare su 2 assistenti sociali di ruolo.

“Le nuove risorse messe in campo dal Comune di Aprilia e dal Distretto LT1 ci consentono sicuramente di affrontare questa fase delicata con un ventaglio di competenze maggiore e con più efficacia – commenta il Sindaco Antonio Terra – In questi giorni, inoltre, abbiamo anche ricevuto anche altri 436mila euro di finanziamenti per la Disabilità Gravissima, ottenuti grazie alla tempestività con cui abbiamo pubblicato il relativo Avviso pubblico ed effettuato la conseguente mappatura sul territorio”.

Il Comune di Aprilia ricorda, comunque, che è ancora possibile presentare domanda per i buoni spesa per l’emergenza Covid-19, attraverso il form online disponibile sul sito dell’Ente. Non serve uscire di casa, né stampare moduli cartacei. Tutti i cittadini interessati al provvedimento, che non avessero un computer o uno smartphone, o che non disponessero di una connessione internet, possono contattare una delle tre associazioni di Protezione Civile o la Croce Rossa di Aprilia, che offriranno supporto nella compilazione della domanda.

I buoni spesa sono un provvedimento destinato a tutti quei cittadini e quelle famiglie in difficoltà economica a causa dell’epidemia, che già non sono destinatari di altre forme di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, cassa integrazione o Naspi).

Qualche giorno dopo aver inviato la domanda, i richiedenti saranno contattati dal personale dei Servizi Sociali, per una breve intervista volta a verificare l’effettivo bisogno. L’attestazione del diritto al contributo, in caso positivo, sarà consegnata direttamente a casa dai volontari di Protezione