Creme a base di bava delle lumache: tutta la verità sui prodigiosi cosmetici

Bava di lumaca: elisir di lunga giovinezza o ennesima trovata dell’industria della cosmesi?

Le linee di prodotti di bellezza contenenti questo particolare ingrediente di derivazione naturale sono sempre più numerose, così come le promesse che accompagnano creme viso e fluidi corpo.

In questo post, esploriamo le caratteristiche della bava di lumaca, le sue reali proprietà e i benefici che è possibile ottenere con uso costante di prodotti di qualità contenenti elevate concentrazioni di questo speciale componente.

Cos’è esattamente la bava di lumaca?

Non si tratta di un termine inventato per ragioni di marketing: la bava di lumaca utilizzata in cosmesi non è altro che la secrezione mucosa prodotta dalle ghiandole del “piede” di questi piccoli molluschi, vale a dire la struttura che rappresenta gran parte del loro corpo le e ne permette il movimento.

Più nello specifico, l’estratto utilizzato nella maggior parte dei prodotti cosmetici è quello secreto dagli esemplari della specie Helix Aspersa, ovvero la comune lumaca da giardino che tutti noi conosciamo.

Come viene prodotta la bava di lumaca?

La materia prima per la produzione dei cosmetici a base di bava di lumache viene prodotta e raccolta all’interno di allevamenti specializzati.

Anche in Italia, negli ultimi anni, sono nati molti centri di elicicoltura, vale a dire per l’allevamento delle lumache, dediti non all’allevamento per fini alimentari, ma appunto per la produzione della preziosa bava.

È importante sottolineare che, nella maggior parte degli allevamenti, i metodi di raccolta sono completamente cruelty-free: le lumache depositano in modo naturale le loro secrezioni all’interno di appositi contenitori, senza alcun tipo di stimolazione esterna. Tuttavia, prima di acquistare il prodotto, ad esempio una maschera per il viso, è sempre bene accertarsi che il processo di produzione della maschera alla bava di lumaca sia conforme alla norma ISO 22716 per le pratiche di buona fabbricazione, inclusa l’estrazione della bava.

Il muco così raccolto viene quindi sottoposto a processi di purificazione e microfiltrazione per eliminare tutte le impurità e scongiurare qualunque rischio di contaminazione.

Come viene utilizzata la bava di lumaca?

La bava di lumaca trova applicazione in numerosi ambiti della cosmesi, sia come prodotto puro che unita ad altri componenti attivi.

Tra le principali linee di prodotti cosmetici oggi in commercio, spiccano quelle dedicate alla cura del viso: dalla classica crema idratante al fluido concentrato, alle proprietà rigeneranti e anti-invecchiamento della maschera viso alla bava di lumaca, le soluzioni studiate per rispondere a tutte le possibili esigenze e tipologie di pelle sono molteplici.

Ai cosmetici per il viso, si aggiungono quelli per il corpo e per i capelli, anche in questo caso con linee complete che sfruttano tutti i benefici di questo particolare ingrediente.

Infine, vanno citati anche i parafarmaci a base di bava di lumaca: vari brand commercializzano prodotti per il trattamento della gastrite e contro la tosse la cui efficacia si basa proprio sulle proprietà lenitive e antinfiammatorie di questo composto.

Cosa contiene la bava di lumache?

La bava di lumache è composta principalmente da acqua e mucopolisaccaridi, anche detti glicosamminoglicani, un particolare gruppo di polisaccaridi responsabili di molte delle proprietà fisiche di questa secrezione naturale.

Tra i componenti bioattivi della bava di lumaca spiccano:

l’elastina, una proteina di cui il tessuto connettivo è particolarmente ricco che, come suggerisce il nome, gioca un ruolo importante nel mantenimento dell’elasticità e del tono della pelle;

il collagene, la più celebre delle proteine utilizzate nei prodotti cosmetici e uno dei costituenti fondamentali del derma e dell’epidermide, indispensabile per garantire la giusta idratazione;

l’allantoina, un particolare composto dall’azione riepitelizzante, ovvero capace di stimolare la rigenerazione delle cellule della pelle;

acido glicolico, un composto dalle proprietà esfolianti in grado di esercitare un efficace azione di peeling, contribuendo al rinnovamento cellulare dell’epidermide;

vitamine C ed E, sostanze dalle note proprietà antiossidante che, grazie alla capacità di neutralizzare i radicali liberi, proteggono la pelle dai danni e dall’invecchiamento precoce;

vari aminoacidi essenziali, costituenti fondamentali delle proteine e della struttura cellulare.

Le creme a base di bava di lumaca sono efficaci contro le rughe?

La bava di lumaca è a tutti gli effetti un ingrediente potenzialmente molto efficace nel contrastare la comparsa delle rughe di espressione e nel ridurre l’intensità di quelle già presenti.

Da un lato, la presenza di collagene ed elastina contribuisce al mantenimento di un normale livello di idratazione della pelle, favorendone il turgore e la tonicità. Dall’altro, l’azione dell’acido glicolico e dell’allantoina stimola la rigenerazione cellulare, esfoliando gli strati superficiali dell’epidermide e accelerando il processo di formazione delle nuove cellule cutanee.

Le creme a base di bava di lumaca riducono l’intensità delle macchie solari?

I cosmetici per il viso a base di bava di lumaca presentano una buona efficacia nel trattamento delle aree di iperpigmentazione, vale a dire le macchie di colore più o meno scuro che possono formarsi sulla pelle a causa di un’eccessiva esposizione al sole, dell’utilizzo improprio di cosmetici o dell’assunzione di taluni farmaci. L’azione schiarente e uniformante della bava di lumaca è dovuta all’acido glicolico, che effettuando un delicato peeling favorisce il ricambio cellulare e l’eliminazione degli strati cutanei più superficiali. In più, le proprietà antiossidanti della vitamina C e dalla vitamina E, unite all’effetto trofico delle proteine e degli aminoacidi, stimolano la rigenerazione della pelle contrastando l’azione deleteria dei radicali liberi, con il risultato di un incarnato dall’aspetto più sano, giovane e luminoso.

La bava di lumache è utile per il trattamento delle verruche?

Le creme a base di bava di lumaca pure presentano un’azione antisettica, caratteristica che la rende particolarmente indicata per l’applicazione su pelli impure e con tendenze acneiche, tuttavia, non presenta alcuna efficacia particolare in relazione al trattamento delle verruche.