Giornata mondiale della Terra, Imc Holding: “L’ambiente come occasione di ripresa”

“La 50esima edizione della giornata mondiale della Terra arriva in un momento in cui tutta l’umanità è alle prese con una sfida decisiva per il proprio futuro, settimane e mesi di dura lotta contro una pandemia che sta mietendo centinaia di miglia di vittime in tutto il mondo.

E’ un momento difficile per tutti i popoli della terra, ma pur nel pieno della battaglia al Coronavirus vogliamo ribadire l’impegno della nostra azienda nella tutela dell’ambiente e del Pianeta Terra.

“La Imc Holding di Latina – spiegano Mauro Bianchi e Daniele Iudicone, fondatori e amministratori dell’azienda pontina – ha fatto dell’ambiente e delle energie naturali il suo core business e da anni sviluppa tecnologie d’avanguardia per lo sfruttamento delle risorse energetiche naturali nel pieno rispetto dell’ambiente. Un tema che andrà ripreso e sviluppato non appena terminato il lockdown anche per far ripartire l’economia italia e del territorio. L’ambiente, la valorizzazione dell’energia solare, la possibilità di risparmiare per famiglie e imprese con impianti fotovoltaici moderni e d’avanguardia sono opportunità da non sottovalutare per lo sviluppo e il rilancio del nostro sistema Paese.

E’ importante dunque che proprio dalla celebrazione della 50esima edizione della giornata della Terra porti le istituzioni a considerare l’ambiente come una grande opportunità per la ripresa economica e una fonte di sviluppo e lavoro per il nostro Paese una volta che si potrà riprendere pienamente l’attività economica.

Noi da parte nostra, sia nella realizzazione di impianti fotovoltaici d’avanguardia, sia con la nostra multi utility Adattiva Luce &Gas, siamo pronti a fare la nostra parte per il nostro territorio e per il nostro Paese”.