Il maresciallo Giuseppe Carpano, infermiere della Marina Militare e cittadino anziate facente parte della task force del governo, è partito alla volta di Lodi per portare il proprio supporto nell’emergenza Coronavirus. Per un mese il maresciallo renderà servizio nell’ospedale di Lodi. Un motivo di orgoglio per la cittadina neroniana, dove un altro tra i tanti cittadini sta presta servizio nell’emergenza.