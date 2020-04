Tragico incidente sulla Nettunense, muore Fabrizio Compatangelo

Ennesimo tragico incidente in una delle strade più pericolose d’Italia.

Fabrizio Compatangelo di 40 anni di Anzio, intorno alle 6 del mattino del 23 aprile, è morto a seguito di un incidente stradale. La tragedia si è verificata all’altezza del chilometro 23 nel Comune di Aprilia. Il camionista, un uomo di 54 anni, ha subito chiamato i soccorsi, l’uomo ha riportato solo qualche lieve ematoma.

La vittima, sposato con due figli, si stava recando al lavoro a Pomezia quando, per motivi ancora da appurare, ha perso il controllo della sua auto scontrandosi contro un camion cisterna che si dirigeva nel senso opposto di marcia.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Albano, che hanno chiuso la strada, ed il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Fabrizio Compatangelo. La vittima si stava recando al lavoro, alla ex Sigmatau ora Alfasigma, dove ricopriva il ruolo di responsabile del servizio tecnico. La Polizia Stradale di Albano sta svolgendo le indagini per capire la dinamica dell’incidente e per stabilire il motivo per il quale l’uomo abbia perso il controllo dell’auto.