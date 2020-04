25 aprile Festa della Liberazione. La Storia siamo noi

Ricorda, o cittadino, questa data

E spiegala ai tuoi figli

E ai figli dei tuoi figli

Racconta loro

Come un popolo in rivolta

Si liberasse un giorno

Dall’oppressione

E narra loro

Le mille e mille gesta di quei prodi

Che sui monti, nei boschi e in ogni luogo

Sbarrarono il passo all’invasore

Né ti scordar dei monti

Né ti scordar di raccontare

Cos’è stato il fascismo

E il nazismo

E la guerra ricorda

Le rovine, le stragi, la fame e la miseria

Lo scroscio delle bombe e il pianto delle madri

Ricordati di Buchenwald

Delle camere a gas, dei forni crematori

E tutto questo

Spiega ai tuoi figli

Non perché l’odio e la vendetta duri

Ma perché sappian quale immenso bene

Sia la libertà

E imparino ad amarla

E la conservino intatta

E la difendano sempre.

25 Aprile 1945

“Il 25 aprile il Paese intero canti Bella Ciao, c’è bisogno di speranza e unità”

Il 25 aprile #bellaciaoinognicasa alle ore 15: l’appello della Presidenza e della Segreteria nazionali ANPI.

L’Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità. Arrivano le partigiane e i partigiani, il valore altissimo della loro memoria. L’ANPI chiama il Paese intero a celebrarlo come una risorsa di rinascita. Di sana e robusta rinascita. Quest’ anno non potremo scendere in piazza ma non ci fermeremo. Il 25 aprile alle ore 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua bella e unitaria energia.

Chiediamo alle associazioni, ai sindacati, a partiti, ai movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, di aderire al flash mob inviando un messaggio a ufficiostampa@anpi.it

LA PRESIDENZA E LA SEGRETERIA NAZIONALI ANPI