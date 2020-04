Nettuno, inizia domani il mese dedicato a Maria. Messe e rosario in diretta tv

Inizia domani il mese dedicato a Maria. Le messe e il Santo Rosario per tutta la settimana in cui tradizionalmente si tiene a Nettuno la Festa in onore della Patrona, la Madonna delle Grazie, saranno trasmesse in diretta televisiva sulla emittente YoungTv All Music (Ch. 199 e 871). Sul sito del Santuario di Nostra Signora delle Grazie https://www.santuarionettuno.it/ sono stati pubblicati in formato Pdf il sussidio liturgico, il Canto Popolare in onore di Nostra Signora delle Grazie e il libretto dei canti per le messe dal 1 al 10 maggio 2020 di cui riportiamo il calendario.