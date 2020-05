Dalla Comunità Egiziana derrate di frutta e verdura ai cittadini bisognosi di Anzio e Nettuno

“Vogliamo ringraziare la comunità egiziana ed il suo rappresentante Dott. Atef Metwally, per aver messo a disposizione una grande derrata di frutta e verdura, da distribuire alle famiglie in difficoltà dei Comuni di Anzio e Nettuno. Contestualmente ringraziamo il Consigliere regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, per l’impegno profuso in questa iniziativa, che rappresenta un bell’esempio di solidarietà e generosità.

Come Amministratori siamo orgogliosi di vedere che, in un momento così critico, le persone facciano il possibile per aiutare gli altri, in modo che nessuno resti indietro. Questo rappresenta il senso di appartenenza ad una Comunità, che si sostiene nei periodi più complicati. Adesso, attraverso gli uffici comunali dei servizi sociali, lavoreremo per consegnare questi generi alimentari alle fasce più deboli. In questa fase, l’attenzione verso i soggetti più fragili ed in difficoltà economica rappresenta una delle nostre priorità”.

Così in una nota i Sindaci di Anzio, Candido De Angelis e di Nettuno, Sandro Coppola.