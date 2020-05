“Letture in quarantena”, on line i racconti del giovane scrittore di Anzio Valerio Novara

Si intitola “Letture in quarantena: Storie di un tempo sospeso” ed è una raccolta di 31 racconti brevi pubblicata da Valerio Novara e tantissimi altri autori provenienti da tutta Italia ed in particolare dal territorio di Anzio e Nettuno.

Il giovane scrittore di Anzio, già autore della saga “Portami alla vita”, ha deciso di mettere insieme tantissimi punti di vista diversi per raccontare quello che è stata la quarantena. Il progetto, infatti, nasce proprio con la voglia di donare un po’ del nostro tempo agli altri e i proventi del libro verranno destinati alla Protezione Civile per continuare ad affrontare l’emergenza.

Trentuno racconti brevi, ognuno con un suo filo conduttore, ovvero quarantena e distanziamento sociale, che ripercorrono le fasi, le ansie, le paure e le speranze del periodo che stiamo affrontando. Nella raccolta anche due poesie, nonché storie di fantasia ed esperienze realmente vissute in questo momento difficile.

Il ricavato, come anticipato, sarà interamente devoluto alla Protezione Civile. “Un modo come un altro – spiega Valerio – per contribuire anche noi a dare il nostro contributo e tenere compagnia alle famiglie costrette a casa in questo lungo periodo della nostra vita”.

A breve arriverà su Amazon anche la versione cartacea del libro, per tutti coloro che vorranno immergersi nelle pagine e nelle storie di chi ha voluto condividere con gli altri le sue emozioni.

L’ebook in formato digitale è scaricabile da Amazon a questo link: http://amzn.to/3dwQu1E

Hanno partecipato alla stesura dei racconti: Giorgia Amantini, Licia Calderaro, Melania Maranesi, Chiara Di Luigi, Roberta Canu, Valerio Novara, Patrizia Di Mille, Grazia Gentile, Alessandro Amantini, Erika Biagioni, Chiara Castello, Veronica Palermo, Emanuela Sferlazzo, Sara Paoletti, Laura Riggi, Donatella Sannino, Luca Gigante, Andrea Micheletti, s.d. Antium, Serafina Lomaisto, Ilaria Nucita, Nadia Dal Cero, Ilari C., Augusto Perfetti, Marianna Sansone, Anna Grazia Famà, Nadia Capitani, Letizia Rivera, Giovanna Peregrino, Luca Galastri e Giorgia Montemurro.