Gli alunni del secondo comprensivo di Nettuno si distinguono ai Giochi Matematici Kangourou

Nonostante l’epidemia da Covid 19, la scuola italiana, anche quella del nostro territorio, non si è fermata, nemmeno per quel che riguarda i giochi matematici ecolier e Kangourou. Le gare molto seguite nel nostro territorio, tendono a migliorare il grado di autostima dei partecipanti, direttamente coinvolti a rappresentare il loro Istituto, con uno spirito di sana competizione in percorsi scolastici ed extrascolastici.

L’obiettivo delle insegnanti è quello di aumentare l’interesse per la Matematica, dando loro l’opportunità di affrontare quesiti un po’ diversi rispetto a quelli incontrati a scuola.

In particolare nelle simulazioni a squadre delle gare online dei giochi matematici Kangourou, che si sono svolte lo scorso 28 Aprile, si sono distinti gli alunni del II Istituto Comprensivo di Nettuno, unica scuola del territorio che è riuscita ad iscrivere alla gara ben 292 alunni.

Per I.C. Nettuno II si sono formate due squadre, “Teulada al cubo” composta da 10 alunni della scuola primaria e “Gli elfi pitagorici” composta dagli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Per la Scuola primaria, hanno partecipato i ragazzi: Valeria Amore Amore, Francesco Concilio, Ilaria Danieli, Adriano De Petris, Francesco, Mancini, i fratelli Andrea e Valerio, Nasso, Amelia Pirozzi, Chanel Tofani e Vannoli Maria Chiara. Per la scuola secondaria si sono spesi Virginia Cioffi, Davide, Carabella Loris Da Ros, Carla, Pezzuoli Antonio Liparuli, Christiano Porro, Mattia Massimino, Gabriele Curzietti, Giuseppe Sinigaglia Alessia, Esposito, Chiara De Florio, Gaia Useli, Bacci Lorenzo e Alessio Pistillucci. Per la seconda volta , era già successo in una delle edizione scorse, gli alunni della squadra della Scuola primaria “Teulada al cubo”, si sono classificati in sesta posizione per le gare finali, che avrebbero dovuto svolgersi a Mirabilandia, sfumata questa possibilità a causa della pandemia, le finali individuali on line dei giochi, sono previste per il prossimo 18 Maggio 2020 mentre le finali collettive si svolgeranno il 28 dello stesso mese. Gli studenti sono stati affiancati per la Scuola Primaria dalle maestre Concetta Renda e Vincenza Gagliardi, per la Scuola Secondaria Superiore di I grado dalle professoresse Carmela Ramiri e Barbara Campisi. Viva soddisfazione per la partecipazione ed i risultati raggiunti è stata espressa dalla Dirigente dell’istituto dottoressa Ida Balzano.

Per maggiori informazioni e conoscere tutte le scuole partecipanti potete consultare il seguente link.

http://www.kangourou.it/module/lista.asp?spec=MAT&gara=G039&tipo=med&usr=&returnpage=../matematicasquadre.asp