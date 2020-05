Coronavirus, la comunità indiana di Tre Cancelli dona 1600 euro

Una rappresentanza della Comunità Indiana di Tre Cancelli ha incontrato oggi il Sindaco di Città di Nettuno Alessandro Coppola e l’assessore ai Servizi Sociali Maddalena Noce per consegnare un assegno da 1600 euro donati dell’Ente come contributo per l’emergenza Coronavirus. “Per noi l’Italia e Nettuno sono una seconda casa – hanno detto i rappresentanti della comunità indiana – abbiamo riunito le famiglie della nostra comunità e raccolto questa cifra che speriamo possa essere di aiuto in questo momento di difficoltà e emergenza”.

“Vi ringrazio a nome di tutta la città di Nettuno – le parole del Sindaco Coppola – questa donazione ci aiuterà a venire incontro ancora di più ai nettunesi che si trovano in difficoltà in questa emergenza dovuta al Coronavirus”.