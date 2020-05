Continua l’operazione di supporto alle attività commerciali del territorio di Nettuno in questa fase 2 dell’emergenza Coronavirus portata avanti dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alessandro Coppola.

“Come avvenuto per le attività che hanno riaperto lo scorso 4 maggio – spiega l’Assessore al Decoro Urbano Claudio Dell’Uomo – abbiamo confermato il servizio di sanificazione dei locali che potranno riaprire dal prossimo 18 maggio. Tutti i gestori interessati potranno richiedere l’intervento gratuito di sanificazione contattando telefonicamente il 338-9160025 della Società Tekneko Sistemi Ecologici, gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Nettuno”.

Si specifica, che l’Amministrazione, eseguirà solo il primo intervento, per permettere agli operatori economici di riprendere la propria attività in totale sicurezza, in seguito, sarà loro compito rispettare tutte le prescrizioni e obblighi inerenti la sanificazione dei locali per la prevenzione della diffusione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, così come previsto dal DPCM 26 aprile 2020 “Regolamentazione della FASE 2” e ss.ii.mm.