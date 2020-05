Anzio Nettuno. Le adesioni delle mamme al flash mob per far riaprire il punto nascite

Iniziano ad arrivare gli appelli di adesione delle mamme per far riaprire il punto nascite di Anzio e Nettuno SalviamoIlDirittoDiNascereAlMare Flashmob il 24 maggio in auto davanti agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno alle 11.30. Un’inizitiva promossa da tre giornaliste locali Linda di Benedetto, Matascia e Romina Malizia, per spingere la Asl Rm6 a non chiudere definitivamente un reparto cosi importante per un bacino di utenza di oltre 100mila residenti.