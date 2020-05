Verde e ingombranti, da domani riapre il centro Usa & Getta di via della Campana

Da domani mattina, martedì 19 maggio, ad Anzio riapre il Centro Usa & Getta di Via della Campana, per il conferimento gratuito del verde, delle potature e dei rifiuti ingombranti, che si aggiunge a quello di Via Goldoni a Lavinio, rimasto aperto anche durante l’emergenza Covid-19

I Centri Usa & Getta di Via della Campana ad Anzio e di Via Goldoni a Lavinio Stazione, su indicazione del Sindaco, Candido De Angelis e dell’Assessore alle politiche ambientali, Giuseppe Ranucci, saranno aperti anche la domenica mattina, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, oltre che dal lunedì al sabato, con orario continuato, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Inoltre, da alcune settimane, sul territorio comunale, l’Amministrazione De Angelis​ ha avviato il servizio sperimentale per la raccolta porta a porta del vede e delle potature. Tramite un link i cittadini potranno consultare, nello specifico, la mappa interattiva per individuare il giorno del servizio, nelle rispettive macrozone e nelle singole vie.

(clicca sulle aree colorate per avere informazioni dettagliate)

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1muY2jxJPFlsO4PoqMPLsvfDj-VZ6D75v&ll=41.51538364212335%2C12.605392192358295&z=11

Si precisa che i cittadini potranno conferire gli sfalci verdi per un massimo di tre sacchi trasparenti da 20 kg, oppure in fascine legate, in modo da consentire agli automezzi in servizio il prelevamento di tutti i quantitativi, che dovranno essere esposti dai cittadini, tra le ore 21.00 e le ore 5.00 della mattina, il giorno precedente della raccolta.

Per informazioni:

– numero gratuito da telefono fisso 800 996 998.

– numero gratuito da cellulare 080 556 9000.