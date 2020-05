Anche i “Bikers Helping Children” al flash mob per la riapertura del reparto di ostetricia

Anche il gruppo In Moto per Passione “Bikers Helping Children”, tenendo fede a quella che è la propria filosofia di essere vicini e di supporto, quando questo sia possibile, alle persone in difficoltà ed in particolar modo ai bambini, diciamo un NO FORTE alla chiusura dei reparti di Pediatria Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Riuniti di Anzio quale bene pubblico essenziale per tutti i cittadini dei comuni di Anzio, Nettuno e di quelli limitrofi.

La sanità è in ogni caso un bene di tutti che va salvaguardato e non distrutto in nome di logiche politiche che utilizzano la scusa delle economie per calpestare i diritti dei cittadini, obbligando i futuri genitori a pendolarismi pesanti per raggiungere le altre strutture, tenendo conto anche di questo particolare momento di incertezza e difficoltà.

Ci vediamo il 24 maggio alle ore 11:30 nel parcheggio dell’Ospedale…

Naturalmente in moto, rispettando tutte le misure previste e con i dovuti dispositivi di protezione..