A conti fatti. In memoria del cittadino Luciano Dell’Aglio

di Eduardo Saturno

Chi fosse Luciano lo ha descritto molto bene Giovanni Del Giaccio nelle pagine del suo blog. Motivo per cui eviterei ulteriori commenti che avrebbero l’inutile sapore della retorica. Mi limitero’ pertanto a ricordarlo in un altro modo. Inserendo in questo breve contributo il link ad un articolo che non piu’ tardi di un anno fa avevo pubblicato su queste pagine. Una serie impressionante di numeri e dati che solo la sua mente avrebbe potuto partorire.

Lo posto augurandomi che chi lo ha deriso ed osteggiato in tutte le maniere, proceda ad un serio esame di coscienza e chieda scusa. Non è mai troppo tardi!

https://inliberauscita.it/approfondimenti/117716/tari-anzio-2019-a-conti-fatti/