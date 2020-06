Avis, doppia giornata per donare il sangue. Appuntamento a Largo Venezia il 7 e il 13 giugno

L’Avis di Anzio Nettuno organizza una raccolta di sangue per domenica 7 giugno e sabato 13 giugno. Due giornate destinate ad accogliere chi vorrà compiere il nobile gesto della donazione presso la sede dell’Avis in Largo Venezia, 10 – Anzio Colonia.

“Ricordiamo che per poter donare è necessaria obbligatoriamente la prenotazione da effettuare lasciando nominativo e contatto telefonico ad uno dei nostri recapiti o tramite social ed e-mail. Dal 1 Giugno esami aggiuntivi per gli iscritti: PSA per uomini over 45

TSH per le donne. Il giorno della donazione – ricordano dall’Avis – si consiglia di fare colazione almeno un’ora prima del prelievo, facendo attenzione ad evitare latte e lievitati.Ricordiamo inoltre che è possibile donare anche al Centro Trasfusionale dell’Ospedale Riuniti di Anzio-Nettuno, sempre su prenotazione”. Info avis.anzio.nettuno@hotmail.it, 069846896, 3929131928.