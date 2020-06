Nettuno, attiva l’app Easypark per pagare la sosta dal proprio smartphone

Anche a Nettuno è attiva EasyPark, l’app di mobile parking più diffusa in Italia ed in Europa, disponibile in 400 città in Italia e in 18 nazioni all’estero.

Una soluzione che consente agli automobilisti di attivare, terminare e pagare la sosta direttamente dal proprio smartphone, in completa sicurezza e con estrema facilità e rapidità.

Benefici sinteticamente evidenziati sugli adesivi applicati sui parcometri, in cui la scritta “Limita i contatti- Per pagare usa le app di sosta”, rappresenta un consiglio a servirsi del proprio cellulare, favorendo così anche il distanziamento sociale.

Molti i vantaggi dell’app EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente sul cellulare tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale; inoltre si può utilizzare il servizio nelle 1500 città in cui è disponibile, di cui 400 in Italia, tra le quali, nell’area, Roma, Velletri, Cisterna di Latina, Ariccia e molte altre.

“Nelle more delle disposizioni per la gestione della fase 2 e della fase 3 dell’emergenza Coronavirus, è stato attivato nel nostro Comune questo nuovo servizio che permetterà a cittadini e turisti di pagare il ticket per la sosta a pagamento senza recarsi al parcometro, ma comodamente attraverso un’app sul proprio smartphone. Un servizio in più per chi viene a vivere e a visitare la nostra splendida città”. Le parole del Sindaco della città di Nettuno Alessandro Coppola.

“Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale per aver ben compreso quanto, oggi più che mai, la digitalizzazione possa fornire soluzioni tempestive ed efficaci anche nell’ambito del parcheggio. Con la nostra app l’utente può gestire e pagare la sosta comodamente dal proprio cellulare, senza andare alla ricerca del parcometro, ritirare il ticket o maneggiare monetine. Un servizio contactless che oggi più che mai va incontro alle esigenze di precauzione e distanzamento tra le persone. Si evita di toccare pulsanti e tastierini o fare coda al parcometro. Attivare la sosta con EasyPark è molto semplice ed intuitivo, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia. Bastano davvero pochissimi click.” dichiara Giuliano Caldo, General Manager di EasyPark Italia.

Come funziona EasyPark:

Servono solo 2 minuti per installare l’app e iniziare ad usarla.

Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard o American Express.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione e visibile sui parcometri e sui cartelli stradali, il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

A Nettuno non è necessario esporre il tagliando EasyPark sul cruscotto.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Costi servizio EasyPark:

Nessun costo di abbonamento. Per gli utenti occasionali che sostano a Nettuno, il servizio EasyPark prevede una commissione di 0,29€ a sosta, da aggiungere all’importo della sosta consumata.

Chi utilizza spesso il servizio a Nettuno o in tutte le altre città in cui è disponibile, può invece decidere di optare per il pacchetto EasyPark Large* a un canone fisso mensile di 2,99€, senza nessuna commissione sulle singole soste.

EasyPark ha inoltre pensato anche a soluzioni che vanno incontro a coloro che sostano per lavoro. I possessori di partiva IVA, i liberi professionisti e le aziende possono infatti scegliere i pacchetti EasyPark Business, parcheggiare con l’app e ricevere una rendicontazione mensile con riepilogo di tutte le soste effettuate, imputabile, se richiesto, a differenti centri di costo.

L’utente che usa l’app sia nel tempo libero che per lavoro può inoltre decidere quale account utilizzare, se quello privato o quello business, a seconda della circostanza.

Per informazioni su attivazione e costi dei pacchetti business: www.easyparkitalia.it/business/it

Per maggiori informazioni: www.easyparkitalia.it

* attivabile telefonando al Servizio Clienti EasyPark: 089 92 60 111.