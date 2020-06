Per concludere l’anno in bellezza il Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso di Pomezia si aggiudica un altro concorso “Crea Lo Slogan” indetto dall’associazione AISA che da oltre 30 anni lotta contro le sindromi atassiche, sostenendo la ricerca scientifica e supportando le persone con atassia e le loro famiglie in ogni bisogno riguardante la malattia e sensibilizzando le istituzioni sui temi correlati.

1° Classificato Baccio Elisa 3 C Grafica con “Illimit-Abile Libertà” L’opera è stata particolarmente apprezzata per la raffigurazione della carrozzina che sorvola la città e la natura incontaminata; rappresentazione simbolica e dal gusto romantico del superamento delle barriere fisiche e culturali. Lo slogan è conciso e convincente; buona la scelta cromatica e la tecnica.

2° Classificato Asia Vicini 3A Grafica con lo slogan “SE VUOI RAGGIUNGERE IL LIMITE, DEVI PRIMA SUPERARLO” Attraverso il gioco metaforico del limite del movimento e della velocità, risulta originale la scelta di sovrapporre macchina di formula 1 con la sedia a rotelle: i due elementi, apparentemente non associabili, riescono a veicolare maggiormente il concetto, profondo e ragionato, espresso dallo slogan.

3° Classificato Giulia Parisi 3A Grafica con lo slogan “BASTA IL CUORE”. È apprezzato il tentativo di creare un logo in digitale che possa essere utilizzato per le attività dell’Associazione. Slogan tecnicamente corretto ed efficace.

La giuria ha voluto insignire di lode e a pari merito i lavori “DISABILE NON VUOL DIRE IMPOSSIBILE” di Rebecca Buzzi 3C Grafica e le “LE TUE AMBIZIONI NON HANNO LIMITI” di Giulia Crescimbene 3C Grafica per le doti e tecniche grafiche dimostrate. L’associazione ringrazia tutti gli alunni, professori ed istituti che, a modo loro, hanno partecipato e sostenuto il progetto, nonostante l’emergenza sanitaria nazionale. Data l’eccezionalità della situazione, il materiale di cancelleria previsto come premio dal regolamento del concorso verrà erogato alle classi vincitrici all’inizio del prossimo anno scolastico. Le classi classificate al primo posto di ciascuna categoria verranno invitate presso la sede di AISA SPORT a Castel Gandolfo (RM) a data da destinarsi, attraverso comunicazione diretta tra insegnanti e genitori.