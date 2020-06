Anzio senz’acqua: La lettera di una residente: che sta succedendo ad Acqualatina?

La stagione estiva è appena iniziata e già i servizio idrico, gestito da Acqualatina, lascia i residenti di Anzio con i rubinetti a secco. Decine i messaggi giunti ieri in redazione e sui social che denunciavano la mancanza di acqua nei vari quartieri di Anzio.

La lettera di una residente ad Anzio Colonia

Oggetto: Anzio colonia anche oggi pochissima acqua

Abitiamo ad anzio colonia al secondo piano e come ieri, anche oggi l’acqua inizia a scarseggiare già dalle 14, abbiamo solo un filo d’acqua. Ieri è poi del tutto cessata dalle 19 circa fino ad oltre mezzanotte e probabilmente anche oggi sarà così. Ieri abbiamo chiamato per due volte il servizio guasti di acqualatina ma non sono stati in grado di dirci nulla se non che l’acqua non riusciva ad arrivare ai serbatoi (?), non ci hanno nemmeno saputo spiegare perchè sul loro sito non si davano notizie del disservizio e non si predisponevano autobotti. Siamo preoccupati perchè abbiamo avuto l’impressione di una inammissibile improvvisazione ed impreparazione da parte degli addetti, ed oggi il problema si ripresenta, irrisolto e senza che ve ne sia traccia sui canali ufficiali: che sta succedendo ad acqualatina??

Paola Sarto