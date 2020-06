“Nettuno non abbandona Nessuno”, test sierologici per la cittadinanza

L’Amministrazione comunale continua nelle misure di prevenzione necessarie a fronteggiare la diffusione del nuovo coronavirus, grazie all’impegno del Consigliere comunale Professor Waldemaro Marchiafava Consulente tecnico scientifico e del Sindaco Alessandro Coppola che si sono attivati presso i vertici della Asl Rm6 per ottenere i test seriologi per la cittadinanza. “La ricerca degli anticorpi con i test sierologici è utile per capire chi realmente è entrato in contatto con il coronavirus – spiega il Prof. Marchiafava – al fine di rilevare la pianificazione del post lockdown. Un informazione utile per poter allentare progressivamente le misure restrittive”. Verrà comunicato nei prossimi giorni un numero dedicato al quale i cittadini che vorranno effettuare il test, potranno telefonare per prenotare il test sierologico e verranno comunicate le relative prescrizioni e il costo del ticket.

“L’Amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola vuole attivarsi per il bene di tutta la comunità per una ripresa che possa portare tutti alla normale attività pur nel rispetto delle regole, per non vanificare tutto quello che di buono finora abbiamo raggiunto”