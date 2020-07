Sono stati ultimati i lavori presso l’asilo Fratelli Grimm di via Canducci a Nettuno. Il Sindaco Alessandro Coppola, l’Assessore Camilla Ludovisi e la dirigente Comunale Margherita Camarda, hanno consegnato le chiavi del plesso alla dirigente scolastica Ida Balzano. Quattro aule per la didattica, bagni, una palestra e una sala refettorio per una struttura dotata di accessibilità per le persone diversamente abili che sarà in grado di ospitare 75 bambini.