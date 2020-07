Nettuno, attivo il pronto intervento sociale. Ecco come accedere al servizio

E’ attivo il servizio di Pronto Intervento Sociale che si rivolge a tutti coloro che si trovano in una condizione di estrema vulnerabilità sociale e non hanno una rete familiare che li sostiene. Tutti i cittadini possono segnalare situazioni di abbandono e di emergenza sociale (adulti, anziani, minori, bisognosi di aiuto, e/o di tutela ecc). Il servizio è completamente gratuito e raggiungibile contattando il numero verde 800 12 12 72. Il numero è attivo tutti i giorni dalle ore 12.00 alle 22.00 con un’equipe formata da 3 Assistenti Sociali ed una Psicologa che risponderà alle esigenze e alle problematiche degli utenti in difficoltà.