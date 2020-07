Anzio, tributi locali. Implementati i servizi per istanze e richieste di informazioni online

Il comune di Anzio, tenuto conto della problematica COVID-19, al fine di ridurre al minimo l’accesso ai locali comunali, su indirizzo del Sindaco, Candido De Angelis, ha potenziato tutti i canali alternativi al contatto diretto presso gli uffici ed è quindi possibile richiedere direttamente le informazioni inerenti i tributi, oppure avanzare istanze attraverso i seguenti indirizzi mail:

imutasi@comune.anzio.roma.it o, alternativamente, attraverso i numeri telefonici 0698499238-234-226-220

tari@comune.anzio.roma.it o, alternativamente, attraverso i numeri telefonici 0698499250-221-207

cosap@comune.anzio.roma.it o, alternativamente, attraverso i numeri telefonici 0698499267-223

pubblicita@comune.anzio.roma.it o, alternativamente, attraverso i numeri telefonici 0698499267-223

Link tributi: https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio13_strutture_0_15245.html

I contribuenti sono pertanto invitati ad utilizzare, in via prioritaria, i summenzionati canali di comunicazione e solo qualora il dipendente del settore ne verifichi la necessità lo stesso provvederà a fissare un appuntamento in Comune.

Gli utenti che saranno ricevuti allo sportello, previo appuntamento, dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e rispettare le norme anti contagio.