Anzio, Ospedale: riapre l’Ambulatorio dei Disturbi Respiratori del Sonno in età Pediatrica

Anzio buone notizie dall’ospedale del mare. In attesa della riapertura dei reparti di pediatria e ostetricia ormai prossima, secondo le comunicazioni dell’Asl Roma 6, dal mese di luglio agli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, sarà riaperto l’Ambulatorio dei Disturbi Respiratori del Sonno in età Pediatrica. Un ripristino importante delle attività ambulatoriali autorizzato dal Direttore Sanitario del Riuniti Ciriaco Consolante e soprattutto possibile grazie alla generosa donazione del polisonnigrafo da parte dall’Associazione Oltremente di Maria Teresa Barone. Il medico Responsabile dell’ambulatorio è il Dott. Fabio Giorgi. Tutti i pazienti potranno prenotare la visita specialistica ed effettuare l’esame per la Polisonnografia attraverso il Cup Regionale.