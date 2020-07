Anzio. Una via sarà dedicata a Lionello Ponti, Medico Chirurgo, Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica

Lionello Ponti,Medico Chirurgo, Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica. E’ la scritta sulla targa che accompagnerà l’intitolazione della via di Santa Teresa al noto chirurgo anziate. La strada verrà ribattezzata con il nome di Via Lionello Ponti. Famoso chirurgo, cittadino di Anzio dal 1985. – lo annuncia Roberto Giomo sul gruppo “Anzio che fu”-.

“Per l’impegno profuso il 22 maggio 1973, con decreto del Presidente della Repubblica, è stata conferita al Professor Ponti la Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica. Sempre nello stesso anno, gli è stata conferita l’onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Il professor Ponti si è fatto apprezzare, in tutto il mondo, per il suo straordinario impegno medico e didattico con attività di ricerca e collaborazione con Università e Centri per la Formazione Medica.

Il professor Ponti, pur continuando ad operare in campo didattico, ha scelto di essere un cittadino di Anzio”. La delibera del Consiglio Comunale data 2007 per dedicargli una via…