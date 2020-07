Nettuno. “AppScolta” per segnalare guasti e disservizi al Comune

E’ possibile segnalare guasti, disservizi e violazione dell norme anti covid al Comune di Nettuno con un semplice clik

Un filo diretto tra cittadini e Amministrazione Comunale. E’ scaricabile l’app “AppScolta” che permette di segnalare guasti, disservizi e mancato rispetto delle normative anti-Covid19 gratuitamente direttamente dal proprio smartphone agli uffici comunali che si attivano e programmano l’intervento da eseguire. Le segnalazioni sono geolocalizzate e possono essere corredate da fotografie.

Attraverso l’app il cittadino può segnalare un’area con rifiuti abbandonati, l’incuria di un’area verde, un dissesto stradale, l’illuminazione guasta, la vandalizzazione di una superficie, la presenza di una barriera architettonica, una zona di parcheggio “selvaggio” e anche per riportare violazioni della normativa anti-Covid19.

Le segnalazioni saranno gestite dall’amministrazione con un portale dedicato, con la collaborazione di vari uffici e della centrale operativa della Polizia Locale. In tal modo, l’Amministrazione potrà raccogliere e gestire le segnalazioni con un canale semplice ed efficace, e potrà tenere aggiornato il cittadino sullo stato di risoluzione delle segnalazioni mediante notifiche push direttamente sullo smartphone.

AppScolta è una nuova dotazione informatica che mira a potenziare la capacità dell’amministratore di combattere il degrado, anche nelle zone più periferiche e fisiologicamente meno sorvegliate.

L’AppScolta è scaricabile al seguente link per i dispositivi Android https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lasthorizon.appscolta

Al seguente link un breve video che illustra l’utilizzo dell’App in una simulazione riguardante una segnalazione per una violazione delle norme anti Covid.