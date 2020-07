“Enjoy Nettuno” le eccellenze del territorio: cantine, vino e cucina locale

Continua l’operazione di promozione del territorio e delle bellezze di Nettuno. Dopo il successo di visualizzazioni del video “Enjoy Nettuno” che ha contato oltre 43mila view con migliaia di condivisioni in due giorni solo sulla pagina istituzionale del Comune di Nettuno attestandosi come il contenuto più visualizzato di sempre, presentiamo oggi il primo video tematico che riguarda le cantine, il vino e la cucina di Nettuno.

“Il nostro obiettivo era quello di valorizzare e far conoscere le bellezze di Nettuno – spiega il Vicesindaco Alessandro Mauro – e posso dire che è stato raggiunto, centrando uno degli aspetti che è emerso più chiaramente dagli incontri con gli operatori economici del territorio con i quali abbiamo progetto la fase post lockdown. Il promo “Enjoy Nettuno”, impreziosito dal brano da cui prende il titolo composto e donato dal maestro Gianluca Terranova, ha avuto una risonanza extraterritoriale ed è stato pubblicato anche dal canale turistico ufficiale della Regione Lazio Visit Lazio, punto di riferimento regionale per il settore, che ringraziamo per l’attenzione mostrata verso la nostra città. Il nostro progetto di comunicazione e promozione turistica del territorio non si ferma. In questa occasione pubblichiamo il video dedicato alle nostre eccellenze enogastronomiche, vero e proprio tesoro della nostra città, a cui seguiranno altri contenuti tematici che verranno pubblicati nel corso dell’intera settimana. A seguire sarà la volta dei monumenti e dei luoghi simbolo, del mare e del divertimento. Nettuno è una città bellissima e ricca di risorse, sta a noi valorizzarle e farle conoscere”.