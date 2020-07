Estate sicura, da domani presidio medico con quad in spiaggia a Nettuno

Estate sicura a Nettuno. Da domani sabato 1 agosto sarà attivo il servizio “Sos Riviera” che prevede un presidio sanitario da parte della società cooperativa sociale “Florida Care” che effettuerà il servizio di assistenza sanitaria con l’utilizzo di un quad sulle spiagge nel tratto della fascia costiera del centro di Nettuno di difficile accesso e movimento per i mezzi tradizionali di soccorso.

“Con questo quad di soccorso – spiega l’assessore Ilaria Coppola – sarà possibile garantire la massima rapidità di intervento nelle zone più impervie e non facilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso comuni. Il quad stazionerà in uno dei quattro stabilimenti balneari con rotazione settimanale e sarà dotato di un defibrillatore, una bombola di ossigeno, borsa con kit d’emergenza con presidi di prima necessità, con a bordo un autista-soccorritore e un soccorritore con corso BLSD e P- BLSD e PTC”.

Il personale di soccorso sarà raggiungibile tutti i giorni, festivi compresi, fino al 6 settembre dalle ore 9 alle 19 contattando il numero dedicato 3518885923.