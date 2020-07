Anzio, riqualificazione del territorio. Nuovo arredo e mastelli nei parchi e nei giardini

“In questi giorni siamo intervenuti con tutta una serie di interventi per la riqualificazione del territorio: in Piazza Salvo d’Acquisto, a Lido delle Sirene, sono state posizionate le nuove panchine, i mastelli per le deiezioni canine e la colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici. Nuove panchine sono state installate presso i giardini di Viale Marconi ed in quelli di Piazza Liguria. Nei prossimi giorni interverremo, con il nuovo arredo, anche ai parchi della Pineta Mazza ad Anzio Due e Simonetta Colaceci al quartiere Falasche”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche del territorio del Comune di Anzio, Gianluca Mazzi, impegnato in un’azione di riqualificazione dell’arredo dei parchi e dei giardini cittadini.