Avis, il 9 e 22 agosto due raccolte straordinarie di sangue ad Anzio

Due raccolte straordinarie di sangue,domenica 9 e sabato 22 agosto presso la sede Avid di Largo Venezia, 10 ad Anzio Colonia.

Contestualmente alla donazione potrà essere effettuato il Test Sierologico gratuitamente.

Per tutti i donatori iscritti AVIS sono previsti:

PSA per gli uomini over 45 e TSH per le donne.

Per tutti i donatori, in omaggio la mascherina AVIS.

Per poter donare è necessaria la prenotazione.

“Si consiglia di fare colazione almeno un’ora prima del prelievo – dicono dall’Avis – evitando biscotti, lievitati da forno, creme, cioccolata, latte e derivati.

Si consigliano succhi di frutta, frutta, caffè, thè con fette biscottate con o senza marmellata o miele.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’Avis in direct, via e-mail o ai recapiti telefonici nei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio:

Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle 16:30 alle 19:00

avis.anzio.nettuno@hotmail.it

06 9846896

392 9131928